Около 20 нарушений ПДД зафиксировали на дорогах Рязанской области за сутки

За сутки инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции выявили 17 645 нарушений ПДД, в том числе 3 факт управления транспортным средством в состоянии опьянения. Двое водителей сели за руль пьяными повторно. Помимо этого, выявлено 50 нарушений, связанных с тонировкой, 13 нарушений совершили пешеходы, 13 нарушений, связанных с перевозкой детей, 9 нарушений допустили водители грузовых автомобилей и 1 нарушение допустил водитель автобуса.