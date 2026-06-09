Двое погибли от отравлений грибами и домашними консервами в Рязанской области

В 2025 году в регионе зарегистрировали 10 случаев пищевых отравлений. В докладе указано, что это больше, чем в предыдущие годы: в 2024 году было четыре случая, а в 2023 — шесть. В документе отметили, что основной причиной отравлений стали домашние консервы и дикорастущие грибы. В 2025 году из-за этого два человека скончались. Специалисты уточнили, что девять отравлений из десяти имели не бактериальное происхождение, то есть были связаны именно с грибами. При этом в ведомстве подчеркнули, что за последние годы в регионе не зафиксировано ни одного случая пищевого отравления или кишечной инфекции, связанного с продуктами промышленного производства.

В Рязанской области выросло число смертей от пищевых отравлений. Об этом говорится в Государственном докладе Управления Роспотребнадзора по Рязанской области о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году.

Согласно документу, в 2025 году в регионе зарегистрировали 10 случаев пищевых отравлений. В докладе указано, что это больше, чем в предыдущие годы: в 2024 году было четыре случая, а в 2023 — шесть. В документе отметили, что основной причиной отравлений стали домашние консервы и дикорастущие грибы.

В 2025 году из-за этого два человека скончались. Специалисты уточнили, что девять отравлений из десяти имели не бактериальное происхождение, то есть были связаны именно с грибами.

При этом в ведомстве подчеркнули, что за последние годы в регионе не зафиксировано ни одного случая пищевого отравления или кишечной инфекции, связанного с продуктами промышленного производства.