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83 человека погибли от отравлений алкоголем в Рязанской области
Согласно докладу, за 2025 год в области зафиксировали 374 случая острых отравлений алкоголем. 83 из них закончились смертью — это 22,2% от общего числа инцидентов со спиртным. Алкоголь остается главной причиной химических отравлений не медицинского характера. На его долю пришлось более половины — 50,9% — всех подобных случаев в регионе. При этом в докладе подчеркнули, что по сравнению с прошлыми годами ситуация ухудшается. Так, в 2024 году было зарегистрировано 282 случая отравления спиртным, а в 2023 — 346 случаев.

83 человека погибли от отравлений алкоголем в Рязанской области. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора по региону «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 2025 году».

Согласно докладу, за 2025 год в области зафиксировали 374 случая острых отравлений алкоголем. 83 из них закончились смертью — это 22,2% от общего числа инцидентов со спиртным.

Алкоголь остается главной причиной химических отравлений не медицинского характера. На его долю пришлось более половины — 50,9% — всех подобных случаев в регионе. При этом в докладе подчеркнули, что по сравнению с прошлыми годами ситуация ухудшается. Так, в 2024 году было зарегистрировано 282 случая отравления спиртным, а в 2023 — 346 случаев.

Чаще всего от «паленого» алкоголя страдали мужчины. На них пришлось 80% всех отравлений и 87% смертей. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано среди людей в возрасте от 50 до 54 лет. Самое большое количество отравлений некачественным спиртным регистрируется среди населения в возрасте от 15 до 19 лет.

Всего же в 2025 году в области зарегистрировали 936 случаев острых химических отравлений. Кроме алкоголя, специалисты выделили отравления лекарственными средствами и наркотиками, которые унесли жизни десятков жителей региона. Всего зарегистрировали 201 случай отравлений лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что 26 из них закончились смертью пострадавших. Среди таких отравлений на первом месте — инциденты с наркотиками и психодислептиками (зафиксировано 82 случая). Из них 20 оказались смертельными, что составило почти четверть — 24,4% от общего числа.

В структуре отравлений лекарствами на первом месте стоят именно наркотики и психодислептики, на втором — седативные и снотворные средства, на третьем — психотропные препараты. По сравнению с предыдущими годами количество случаев отравления наркотиками растет: в 2024 году их было 68, в 2023 — 71.

Случаи летального исхода из‑за употребления наркотиков отмечены в Рязани, а также в Рязанском, Рыбновском и Касимовском районах.