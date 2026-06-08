В Рязани предприятие признали банкротом из-за долга в 51 миллион

Решение принято на основании ходатайства собрания кредиторов. Суд установил, что у предприятия есть признаки банкротства, восстановление его платежеспособности признали невозможным. В реестр требований кредиторов включены долги на сумму 51 028 023 рубля. Арбитражный суд посчитал, что ООО «Дом Полимер» следует признать банкротом и ввести в отношении него конкурсное производство. Решение не вступило в законную силу. Согласно данным из открытых источников, ООО «Дом Полимер» зарегистрировано в Рязани, предприятие производило пластмассовые плиты, трубы и профили.

Арбитражный суд Рязанской области признал банкротом ООО «Дом Полимер» из-за долга. Это следует из картотеки дела.

Решение принято на основании ходатайства собрания кредиторов. Суд установил, что у предприятия есть признаки банкротства, восстановление его платежеспособности признали невозможным. В реестр требований кредиторов включены долги на сумму 51 028 023 рубля.

Арбитражный суд посчитал, что ООО «Дом Полимер» следует признать банкротом и ввести в отношении него конкурсное производство.

Решение не вступило в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Дом Полимер» зарегистрировано в Рязани, предприятие производило пластмассовые плиты, трубы и профили.