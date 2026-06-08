В Рязани показали спектакли и провели лекции о воспитании через театр

В Рязанском театре драмы состоялся Всероссийский проект «Тепло родного дома», который включает спектакли и лекции о театральной культуре. В первый день зрители увидели спектакль «Сахарный ребёнок», после которого прошла дискуссия с театральным педагогом Евгенией Арзамасцевой. Участники обсуждали темы спектакля и важность семейной памяти. На второй день был показан спектакль «Бешеные деньги», также с обсуждением, где говорили о произведении Александра Островского и характерах героев. Проект включал и образовательные лекции. Директор театра Семён Гречко приветствовал участников, а Юлия Большакова рассказала о значении русского языка и театра. Татьяна Клявина обсудила современные подходы к изучению детской аудитории.

Рязанский театр драмы провел Всероссийский культурно-просветительский проект «Тепло родного дома», который объединил спектакли, профессиональные обсуждения и образовательные мероприятия, направленные на развитие театральной культуры и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба театра.

В первый день проекта зрители смогли увидеть спектакль «Сахарный ребенок», после которого состоялось обсуждение с театральным педагогом Евгенией Арзамасцевой. Участники говорили о темах спектакля, особенностях сценического воплощения литературного материала и значении семейной памяти.

На второй день зрители увидели спектакль «Бешеные деньги» Нижегородского государственного академического театра драмы. После показа вновь прошло открытое обсуждение, где обсуждались актуальность произведения Александра Островского и художественные решения постановки.

Образовательный блок проекта также привлек внимание. Директор театра Семён Гречко поприветствовал участников и подчеркнул важность проекта для театрального сообщества. Лекции, проведенные Юлией Большаковой и Татьяной Клявиной, охватывали темы русского языка и социологических исследований аудитории детских и юношеских театров.

Фото: Рязанский театр драмы.