В Рязани показали спектакли и провели лекции о воспитании через театр

Рязанский театр драмы провел Всероссийский культурно-просветительский проект «Тепло родного дома», который объединил спектакли, профессиональные обсуждения и образовательные мероприятия, направленные на развитие театральной культуры и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщила пресс-служба театра.
В первый день проекта зрители смогли увидеть спектакль «Сахарный ребенок», после которого состоялось обсуждение с театральным педагогом Евгенией Арзамасцевой. Участники говорили о темах спектакля, особенностях сценического воплощения литературного материала и значении семейной памяти.
На второй день зрители увидели спектакль «Бешеные деньги» Нижегородского государственного академического театра драмы. После показа вновь прошло открытое обсуждение, где обсуждались актуальность произведения Александра Островского и художественные решения постановки.
Образовательный блок проекта также привлек внимание. Директор театра Семён Гречко поприветствовал участников и подчеркнул важность проекта для театрального сообщества. Лекции, проведенные Юлией Большаковой и Татьяной Клявиной, охватывали темы русского языка и социологических исследований аудитории детских и юношеских театров.
Фото: Рязанский театр драмы.