В Общественной палате РФ предложили ввести отцовский капитал

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил о введении в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как отмечает РИА Новости, эта мера направлена на поддержку семей с детьми и станет дополнительным стимулом для жилищного строительства. Рыбальченко отметил, что если бы отцы могли получать этот капитал при рождении третьего ребенка, это способствовало бы улучшению жилищных условий, так как сумма позволит приобрести дополнительные 18 квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что поддержка должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке.

На ПМЭФ-2026 председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил о введении в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей. Как отмечает РИА Новости, эта мера направлена на поддержку семей с детьми и станет дополнительным стимулом для жилищного строительства.

Рыбальченко отметил, что если бы отцы могли получать этот капитал при рождении третьего ребенка, это способствовало бы улучшению жилищных условий, так как сумма позволит приобрести дополнительные 18 квадратных метров жилья. Он подчеркнул, что поддержка должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке.

Эксперт также указал на то, что в 40% случаев матери с тремя детьми не работают, а с четвертым ребенком этот процент еще выше. В связи с этим, дополнительная нагрузка ложится на отцов, и они должны иметь возможность получать такой капитал.

По мнению Рыбальченко, отцовский капитал станет важным шагом в поддержке многодетных семей и будет способствовать развитию жилищного строительства как одного из драйверов экономики.