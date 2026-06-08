В ГКБ № 11 Рязани впервые в регионе использовали ботулотоксин для лечения грыжи

78-летней пациентке провели операцию из-за грыжи, которая занимала более 45% объема ее живота. Женщина испытывала сильные боли и проблемы с пищеварением. Отмечается, что обычно в таких случаях делают стандартную операцию, но в этой ситуации она была бы недостаточной. Поэтому врачи применили новый подход: за месяц до операции ввели ботулотоксин в мышцы брюшной стенки. Это помогло увеличить объем живота и подготовить пациентку к следующему этапу лечения. Через месяц после инъекций женщину прооперировали. Операция длилась около 2,5 часов, и после нее пациентка чувствовала себя хорошо. На 12-й день ее выписали из больницы.

В городской клинической больнице № 11 Рязани впервые использовали новый метод лечения гигантской грыжи. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

78-летней пациентке провели операцию из-за грыжи, которая занимала более 45% объема ее живота. Женщина испытывала сильные боли и проблемы с пищеварением.

Отмечается, что обычно в таких случаях делают стандартную операцию, но в этой ситуации она была бы недостаточной. Поэтому врачи применили новый подход: за месяц до операции ввели ботулотоксин в мышцы брюшной стенки. Это помогло увеличить объем живота и подготовить пациентку к следующему этапу лечения.

Через месяц после инъекций женщину прооперировали. Операция длилась около 2,5 часов, и после нее пациентка чувствовала себя хорошо. На 12-й день ее выписали из больницы.