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Рязанка добилась денежной компенсации от УК после залития нежилого дома
Рязанский областной суд подтвердил решение районного суда о возмещении ущерба, причинённого залитием нежилого помещения. Гражданка У. подала иск к управляющей компании ООО УК «Единство Сервис» после того, как в январе 2024 года её помещение на первом этаже многоквартирного дома затопило из-за плохой гидроизоляции. Суд признал, что управляющая компания несёт ответственность за состояние общих помещений и обязал её выплатить более 260 тысяч рублей, включая расходы на экспертизу и услуги представителя. Областной суд не изменил решение районного суда и оставил апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.

Рязанский облсуд подтвердил решение Московского райсуда о возмещении ущерба, причиненного залитием нежилого помещения. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Гражданка У. подала иск к управляющей компании ООО УК «Единство Сервис» с требованием взыскать ущерб, возникший в результате залития помещения в январе 2024 года.

В результате аварии на стенах образовались отслоения штукатурки, и, согласно заключению экспертизы, стоимость восстановительного ремонта составила 193 тысячи 273 рубля. Суд установил, что причиной залития стало ненадлежащее состояние гидроизоляции стыков фундаментных блоков, а также подтвердил, что УК несет ответственность за содержание общих помещений.

Московский райсуд удовлетворил исковые требования гражданки У. и взыскал с ООО УК «Единство Сервис» общую сумму чуть более 260 тысяч рублей, включая судебные расходы и оплату независимой экспертизы.

Рязанский областной суд оставил решение райсуда без изменений, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.