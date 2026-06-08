Рязанца обвинили в передаче банковских карт мошенникам

Прокурор Спасского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (чч. 3, 5 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, осенью 2025 года мужчина за денежное вознаграждение передал третьему лицу свою банковскую карту, а также карты других граждан, вместе с пин-кодами, логинами и паролями от счетов. Следствие считает, что электронные средства платежа и доступ к ним предназначались для совершения незаконных операций по банковским счетам. Впоследствии эти данные были использованы при мошеннических действиях.

Прокурор Спасского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Его обвиняют в неправомерном обороте средств платежей (чч. 3, 5 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По версии следствия, осенью 2025 года мужчина за денежное вознаграждение передал третьему лицу свою банковскую карту, а также карты других граждан, вместе с пин-кодами, логинами и паролями от счетов.

Следствие считает, что электронные средства платежа и доступ к ним предназначались для совершения незаконных операций по банковским счетам. Впоследствии эти данные были использованы при мошеннических действиях.

Уголовное дело направлено в Спасский районный суд для рассмотрения по существу.