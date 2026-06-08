Госжилинспекция выявила нарушения в доме в Спасском районе

Специалисты Госжилинспекции Рязанской области провели рабочий выезд в Спасский район. Эксперты посетили село Ижевское, где расположены 31 многоквартирный дом. Из них 16 находятся на непосредственном управлении собственников, еще 15 обслуживает управляющая компания ООО «Чистота», которая приступила к работе с 3 апреля. Первым этапом работы новой управляющей организации стала проверка вентиляционных и дымовых каналов. По результатам обследования в доме № 4 на улице Заводской выявили нарушения. В одной из квартир было отключено газоиспользующее оборудование.

Специалисты Госжилинспекции Рязанской области провели рабочий выезд в Спасский район. Об этом сообщили в ведомстве.

Эксперты посетили село Ижевское, где расположены 31 многоквартирный дом. Из них 16 находятся на непосредственном управлении собственников, еще 15 обслуживает управляющая компания ООО «Чистота», которая приступила к работе с 3 апреля.

Первым этапом работы новой управляющей организации стала проверка вентиляционных и дымовых каналов. По результатам обследования в доме № 4 на улице Заводской выявили нарушения. В одной из квартир было отключено газоиспользующее оборудование.

Также специалисты отметили необходимость обследования инженерных коммуникаций и мест общего пользования, подготовки плана дальнейших работ и размещения информационных стендов.

Кроме того, вопросы возникли к содержанию домов, находящихся на непосредственном управлении. В частности, речь идет о проверке вентиляционных и дымовых каналов, а также переустройстве жилых помещений с изменением систем дымоудаления.

Фото: Госжилинспекция Рязанской области.