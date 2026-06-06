Жителям Рязанской области вернули 20 тыс рублей за купленные льготные лекарства

Прокуратура через суд добилась взыскания компенсации за самостоятельно приобретенные медикаменты и моральный вред. Общая сумма выплат составила более 20 тысяч рублей. Также при содействии надзорного ведомства заявители обеспечены необходимыми препаратами на два месяца вперед. Всего в органы прокуратуры региона поступило 634 обращения. По 235 из них уже приняты решения по существу.

Жители Александро-Невского округа не могли получить жизненно важные препараты по льготным рецептам и были вынуждены покупать их за свой счет. Ситуация решилась после личного приема граждан прокурором Рязанской области Дмитрием Коданёвым.

Прокуратура через суд добилась взыскания компенсации за самостоятельно приобретенные медикаменты и моральный вред. Общая сумма выплат составила более 20 тысяч рублей. Также при содействии надзорного ведомства заявители обеспечены необходимыми препаратами на два месяца вперед.

Всего в органы прокуратуры региона поступило 634 обращения. По 235 из них уже приняты решения по существу.

Чаще всего рязанцы жаловались на нарушения в сфере ЖКХ — таких обращений оказалось 49. Еще 36 человек были недовольны тем, как полиция принимает и регистрирует сообщения о преступлениях. 16 жалоб касались действий судебных приставов.