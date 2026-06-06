В Рязанской области 7 июня воздух прогреется до +27°С

В воскресенье ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти, ночью — 2-7 м/с, днем — 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью будет +6…+11°С, днем прогреется до +22…+27°С.