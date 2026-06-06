В ОКБ рассказали, с чем рязанцы попадали в больницу в первую неделю лета

Расклад по пациентам получился следующим: почти половина — 478 человек — были госпитализированы в плановом порядке. Еще 442 потребовалась экстренная помощь. А 420 человек получили необходимую помощь амбулаторно и отправились лечиться домой. Если говорить о диагнозах, то чаще всего врачам приходилось бороться с острыми сосудистыми состояниями. На первом месте оказались инсульты и инфаркты. Следом идут тяжелые черепно-мозговые травмы и случаи «острого живота» — например, аппендицит или прободные язвы. Также в приемном отделении были пациенты с различными переломами.

В первую неделю лета в ОКБ обратились 1340 человек. Об этом рассказали в пресс-службе медучреждения.

Расклад по пациентам получился следующим: почти половина — 478 человек — были госпитализированы в плановом порядке. Еще 442 потребовалась экстренная помощь. А 420 человек получили необходимую помощь амбулаторно и отправились лечиться домой.

Если говорить о диагнозах, то чаще всего врачам приходилось бороться с острыми сосудистыми состояниями. На первом месте оказались инсульты и инфаркты. Следом идут тяжелые черепно-мозговые травмы и случаи «острого живота» — например, аппендицит или прободные язвы. Также в приемном отделении были пациенты с различными переломами.