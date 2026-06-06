В Анголе на плато Лисима открыли десятки новых видов насекомых

Экспедиция The Wilderness Project работала на труднодоступном плато Лисима на востоке Анголы, где открыла десятки ранее неизвестных видов насекомых. Этот регион питает истоки крупнейших африканских рек, но из-за сложного рельефа и долгой гражданской войны оставался почти не изучен,
Команда из 16 специалистов задокументировала множество существ. Среди потенциально новых видов — крабовый паук, светящийся синим в ультрафиолете, и паук-кругопряд, маскирующийся под ядовитого жука. Также нашли по восемь новых видов стрекоз и моли, а также три ранее не описанных вида кузнечиков, саранчи и сверчков.
Из уже известных животных внимания заслуживают габонская гадюка с пятисантиметровыми клыками и нелетающая муха, паразитирующая на летучих мышах.
Полевые работы проходили в сезон дождей. Экспедиция не раз застревала в грязи, а некоторые участники заболели малярией. По словам руководителя Роба Тейлора, полная публикация результатов потребует месяцев или лет. Сейчас главная задача — защитить эти территории. Труднодоступность и оставшиеся после войны мины пока спасают плато от освоения, но исследователи добиваются его официального охранного статуса, чтобы сохранить уникальную экосистему.
Фото: Nicky Bay/The Wilderness Project.