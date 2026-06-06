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В Анголе на плато Лисима открыли десятки новых видов насекомых
Команда из 16 специалистов задокументировала множество существ. Среди потенциально новых видов — крабовый паук, светящийся синим в ультрафиолете, и паук-кругопряд, маскирующийся под ядовитого жука. Также нашли по восемь новых видов стрекоз и моли, а также три ранее не описанных вида кузнечиков, саранчи и сверчков.

Экспедиция The Wilderness Project работала на труднодоступном плато Лисима на востоке Анголы, где открыла десятки ранее неизвестных видов насекомых. Этот регион питает истоки крупнейших африканских рек, но из-за сложного рельефа и долгой гражданской войны оставался почти не изучен, написано в материале CNN.

Команда из 16 специалистов задокументировала множество существ. Среди потенциально новых видов — крабовый паук, светящийся синим в ультрафиолете, и паук-кругопряд, маскирующийся под ядовитого жука. Также нашли по восемь новых видов стрекоз и моли, а также три ранее не описанных вида кузнечиков, саранчи и сверчков.

Из уже известных животных внимания заслуживают габонская гадюка с пятисантиметровыми клыками и нелетающая муха, паразитирующая на летучих мышах.

Полевые работы проходили в сезон дождей. Экспедиция не раз застревала в грязи, а некоторые участники заболели малярией. По словам руководителя Роба Тейлора, полная публикация результатов потребует месяцев или лет. Сейчас главная задача — защитить эти территории. Труднодоступность и оставшиеся после войны мины пока спасают плато от освоения, но исследователи добиваются его официального охранного статуса, чтобы сохранить уникальную экосистему.

Фото: Nicky Bay/The Wilderness Project.