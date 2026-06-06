Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос»

Матч на грунтовых кортах Парижа продлился 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2. По ходу встречи Андреева сделала один эйс, дважды ошиблась на подаче и использовала семь брейк-пойнтов из двенадцати. Хвалиньска не подала навылет, также дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы из восьми попыток. Андреева стала первой россиянкой, выигравшей мейджор в одиночном разряде с 2014 года.

Россиянка Мирра Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В субботу, 6 июня, 19-летняя россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску в финале Открытого чемпионата Франции, сообщили на сайте «Чемпионат».

Матч на грунтовых кортах Парижа продлился 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:2.

По ходу встречи Андреева сделала один эйс, дважды ошиблась на подаче и использовала семь брейк-пойнтов из двенадцати. Хвалиньска не подала навылет, также дважды ошиблась на подаче и взяла три подачи соперницы из восьми попыток.

Андреева стала первой россиянкой, выигравшей мейджор в одиночном разряде с 2014 года. Тогда на «Ролан Гаррос» победила Мария Шарапова. Ранее титулы на Больших шлемах среди россиянок завоевывали только Шарапова (пять раз), Светлана Кузнецова (два) и Анастасия Мыскина (один).

Сейчас Андреева — первая ракетка страны и восьмая в мировом рейтинге WTA. На ее счету восемь титулов WTA, пять из которых завоеваны в одиночном разряде. На прошлых Больших шлемах ее максимумом были выходы в полуфинал именно в Париже (в 2024 и 2026 годах). Также в активе теннисистки есть олимпийское серебро Парижа в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Фото — Matthew Stockman/Getty Images.