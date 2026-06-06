Технологии помогли раскрыть убийство 32-летней давности в Рязани

По словам криминалиста, на месте преступления всегда остается значительное количество биоматериала, который может храниться годами до тех пор, пока технологии не достигнут уровня, позволяющего его использовать. «Сегодня база дактилоскопических данных „Папилон“ перестала быть бессильной. Это уже не просто сканер отпечатка, а нейросетевой гигант. Система анализирует микропризнаки папиллярных узоров, которые человеческий глаз едва ли уловит», — отметил Становов. Он также подчеркнул важность федеральной базы геномной информации. Если ранее, в прошлом веке, эксперты не могли качественно выделить ДНК из засохшей крови, то сегодня это стало рутинной процедурой.

Раскрытие давних преступлений, включая убийство, произошедшего в 1994 году в Рязанской области, и семьи на Ямале в 1997 году, стало возможным благодаря прорыву в криминалистических технологиях. Об этом «Известиям» рассказал криминолог, автор книги «Записки старого сыщика» Валентин Становов.

По словам криминалиста, на месте преступления всегда остается значительное количество биоматериала, который может храниться годами до тех пор, пока технологии не достигнут уровня, позволяющего его использовать.

«Сегодня база дактилоскопических данных „Папилон“ перестала быть бессильной. Это уже не просто сканер отпечатка, а нейросетевой гигант. Система анализирует микропризнаки папиллярных узоров, которые человеческий глаз едва ли уловит», — отметил Становов.

Он также подчеркнул важность федеральной базы геномной информации. Если ранее, в прошлом веке, эксперты не могли качественно выделить ДНК из засохшей крови, то сегодня это стало рутинной процедурой.

Как отмечает криминолог, убийства относятся к наиболее «вещественным» преступлениям, что и способствует росту числа раскрытых дел прошлых лет.

Известно, что убийство произошло в апреле 1994 года, когда в лесополосе на окраине Рязани нашли тело местного жителя с резаной раной на шее. В ходе следствия выяснилось, что бывшая жена убитого попросила своего сожителя и знакомого донести до него имущественные претензии, возникшие после развода. Конфликт, возникший во время их встречи, привел к убийству.

Мужчина скрывался в селе под Владимиром, жил без паспорта, выдавая себя за другого человека, и вел затворнический образ жизни, выходя из дома только по ночам. В 2016 году суд признал его умершим по заявлению матери.