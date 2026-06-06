Рязанцы раскритиковали выставку о географии на улице Почтовой из-за ошибок

В Рязани появилась уличная выставка «Туда, где заканчиваются карты». Стенды повествуют о российских и рязанских путешественниках, мореплавателях и ученых. Рязанский экскурсовод Ксения Паначева в комментариях к посту в соцсетях о выставке обратила внимание, что Яков Полонский сменил ФИО. Под портретом Полонского было написано «Михаил Иванович Венюков». Организаторы выставки ответили рязанке, что исправят ошибку. Другой рязанец обратил внимание, что на одном из стендов слово «исследовать» написано как «иследовать».

Рязанцы раскритиковали выставку о географии на улице Почтовой из-за ошибок. Информация опубликована в соцсетях.

В Рязани появилась уличная выставка «Туда, где заканчиваются карты». Стенды повествуют о российских и рязанских путешественниках, мореплавателях и ученых.

Рязанский экскурсовод Ксения Паначева в комментариях к посту в соцсетях о выставке обратила внимание, что Яков Полонский сменил ФИО. Под портретом Полонского было написано «Михаил Иванович Венюков».

Организаторы выставки ответили рязанке, что исправят ошибку.

Другой рязанец обратил внимание, что на одном из стендов слово «исследовать» написано как «иследовать».