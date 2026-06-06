Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
22°
Вск, 07
23°
Пнд, 08
23°
ЦБ USD 73.47 -0.83 06/06
ЦБ EUR 85.56 -0.71 06/06
Нал. USD 75.51 / 76.00 06/06 08:03
Нал. EUR 90.00 / 90.40 06/06 08:03
Новости
Итоги года New
Публикации
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
8 часов назад
470
Раздевалки с дырами, дохлые рыбы и закрытые туалеты. Как выглядят пляж...
1 июня в Рязанской области официально начался купальный...
4 июня 14:57
4 901
Как провести летний отпуск в Рязанской области
Наступило долгожданное лето, а вместе с ним сезон отпус...
3 июня 15:09
867
Жара, ливни или атака комаров? Чего ожидать рязанцам от предстоящего л...
Зима в 2026 году удивила жителей Рязанской области: оби...
29 мая 13:05
2 650
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы раскритиковали выставку о географии на улице Почтовой из-за ошибок
В Рязани появилась уличная выставка «Туда, где заканчиваются карты». Стенды повествуют о российских и рязанских путешественниках, мореплавателях и ученых. Рязанский экскурсовод Ксения Паначева в комментариях к посту в соцсетях о выставке обратила внимание, что Яков Полонский сменил ФИО. Под портретом Полонского было написано «Михаил Иванович Венюков». Организаторы выставки ответили рязанке, что исправят ошибку. Другой рязанец обратил внимание, что на одном из стендов слово «исследовать» написано как «иследовать».

Рязанцы раскритиковали выставку о географии на улице Почтовой из-за ошибок. Информация опубликована в соцсетях.

В Рязани появилась уличная выставка «Туда, где заканчиваются карты». Стенды повествуют о российских и рязанских путешественниках, мореплавателях и ученых.

Рязанский экскурсовод Ксения Паначева в комментариях к посту в соцсетях о выставке обратила внимание, что Яков Полонский сменил ФИО. Под портретом Полонского было написано «Михаил Иванович Венюков».

Организаторы выставки ответили рязанке, что исправят ошибку.

Другой рязанец обратил внимание, что на одном из стендов слово «исследовать» написано как «иследовать».