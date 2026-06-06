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Почти все человечество перестало рожать детей
В 66 странах среднее число детей на одну женщину приближается к единице, а не к двум, что значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. В Японии власти прогнозировали падение рождаемости до 670 тысяч детей к 2040 году, но эта отметка была достигнута уже в 2026 году. Глобальная статистика также неутешительна: если в 1990 году мировой индекс рождаемости составлял 3,3, то в 2024 году он упал до 2,2.

Мировой коэффициент рождаемости стремительно снижается. Это следует из информации сайта с графиком рождаемости по годам.

В 66 странах среднее число детей на одну женщину приближается к единице, а не к двум, что значительно ниже уровня простого воспроизводства населения. В Японии власти прогнозировали падение рождаемости до 670 тысяч детей к 2040 году, но эта отметка была достигнута уже в 2026 году. Глобальная статистика также неутешительна: если в 1990 году мировой индекс рождаемости составлял 3,3, то в 2024 году он упал до 2,2.

В социальных сетях обсуждается теория о том, что главной причиной демографического спада стали смартфоны. После массового внедрения мобильных телефонов рождаемость резко падает практически в любой стране.