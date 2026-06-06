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Минцифры планирует внедрить возрастную идентификацию на онлайн-платформах
По словам Шадаева, Россия будет ориентироваться на опыт других стран. Он отметил, что Европа и ряд развитых государств уже движутся по пути жестких ограничений в этой сфере. В качестве одного из примеров для изучения в министерстве рассматривают практику игровой платформы Roblox, которая уже внедрила подобные механизмы. Конкретных деталей и сроков министр не раскрыл.

В России могут ввести обязательную проверку возраста пользователей в интернете. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что этот вопрос стоит в ближайшей повестке ведомства. Своими планами министр поделился на IT-завтраке на Петербургском международном экономическом форуме, пишет «Интерфакс».

По словам Шадаева, Россия будет ориентироваться на опыт других стран. Он отметил, что Европа и ряд развитых государств уже движутся по пути жестких ограничений в этой сфере. В качестве одного из примеров для изучения в министерстве рассматривают практику игровой платформы Roblox, которая уже внедрила подобные механизмы. Конкретных деталей и сроков министр не раскрыл.

Также стало известно, что Минцифры готовит новые штрафы для критически важных объектов. Ведомство ставит задачу до конца 2026 года разработать проект наказаний за просрочку перевода критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение.