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Депутат Госдумы: бизнес в России живет в режиме «докажи, что ты не виноват»
«Все эти нормы нужны, чтобы не было в стране бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виноватым. Не чувствовал, что он постоянно что-то нарушает», — пояснил депутат Госдумы Андрей Макаров. Он обратил внимание на избыточность ограничений, многие из которых вводятся без понятного обоснования. При этом парламентарий отметил, что преодолеть санкционный удар удалось именно благодаря тому, что предпринимателям дали вынужденную свободу действовать без жестких регламентов.

Предприниматели в России вынуждены постоянно доказывать свою невиновность. С такой оценкой выступил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров на деловом завтраке «Сбера» на ПМЭФ, написали в РБК.

По словам депутата, в стране сложилась система, где бизнесмен априори считается нарушителем.

«Все эти нормы нужны, чтобы не было в стране бизнеса, который бы не чувствовал себя заранее виноватым. Не чувствовал, что он постоянно что-то нарушает», — пояснил Макаров.

Он обратил внимание на избыточность ограничений, многие из которых вводятся без понятного обоснования. При этом парламентарий отметил, что преодолеть санкционный удар удалось именно благодаря тому, что предпринимателям дали вынужденную свободу действовать без жестких регламентов.

На ПМЭФ тему государственного давления на бизнес поднял и глава РСПП Александр Шохин. Будущий бизнес-омбудсмен призвал власти не переусердствовать с проверками и налогами, предупредив, что нельзя «обелить бизнес до дыр». По его мнению, необходимо сформировать более лояльное отношение к предпринимателям.

Эти заявления прозвучали в контексте налоговой реформы. С начала 2026 года ставка НДС в России выросла до 22%, что вызвало недовольство бизнес-сообщества. Министр финансов Антон Силуанов, в свою очередь, заявил, что власти не перегнули палку с фискальной нагрузкой.