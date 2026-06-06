Бывший сожитель угрожал убийством рязанке из-за ссоры на застолье

Пара долгое время жила вместе в соседнем селе Ерлино. Мужчина подрабатывал скотобойцем, поэтому нож всегда висел у него на поясе. Недавно участники конфликта решили расстаться. Мужчина пришел к дому бывшей возлюбленной, чтобы «попрощаться по-человечески». Бывшие супруги организовали прощальное застолье со спиртным, однако разговор быстро перерос в ссору. Не получив возможности спокойно высказаться, раздосадованный гость вытащил нож и пригрозил зарезать женщину. Та в ужасе закричала. Злоумышленник выбежал на улицу, разбил пару оконных стекол и скрылся.

В селе Чижово Кораблинского района полицейские задержали мужчину, который угрожал расправой своей бывшей сожительнице. Инцидент произошел во время совместного застолья, сообщили в региональном УМВД.

По информации межмуниципального отдела МВД РФ «Кораблинский», 48-летняя рязанка обратилась в полицию с заявлением о том, что ее бывший романтический партнер угрожал ей ножом и в порыве гнева разбил окна в доме.

Выяснилось, что пара долгое время жила вместе в соседнем селе Ерлино. Мужчина подрабатывал скотобойцем, поэтому нож всегда висел у него на поясе. Недавно участники конфликта решили расстаться.

Мужчина пришел к дому бывшей возлюбленной, чтобы «попрощаться по-человечески». Бывшие супруги организовали прощальное застолье со спиртным, однако разговор быстро перерос в ссору.

Не получив возможности спокойно высказаться, раздосадованный гость вытащил нож и пригрозил зарезать женщину. Та в ужасе закричала. Злоумышленник выбежал на улицу, разбил пару оконных стекол и скрылся.

Участковые уполномоченные полиции оперативно вычислили и задержали нарушителя, изъяв у него орудие угрозы. В отношении 36-летнего мужчины дознаватель возбудил уголовное дело по статье 119 УК РФ. Теперь за угрозу убийством ему грозит до двух лет лишения свободы.