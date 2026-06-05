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Жительница Рязанской области хотела купить технику со скидкой и лишилась денег
В Сараях женщина потеряла 50 тысяч рублей, пытаясь купить бытовую технику по «выгодным скидкам». Об этом пишет ИД «Пресса». Как сообщили сотрудники следственного отдела сараевской полиции, злоумышленница, ранее работавшая в торговой организации, предложила жертве приобрести технику по привлекательной цене. Пострадавшая, доверившись ей, перевела деньги, однако обещанный товар так и не получила. После того как женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ, связанной с мошенничеством.

В Сараях женщина потеряла 50 тысяч рублей, пытаясь купить бытовую технику по «выгодным скидкам». Об этом пишет ИД «Пресса».

Как сообщили сотрудники следственного отдела сараевской полиции, злоумышленница, ранее работавшая в торговой организации, предложила жертве приобрести технику по привлекательной цене. Пострадавшая, доверившись ей, перевела деньги, однако обещанный товар так и не получила.

После того как женщина поняла, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 УК РФ, связанной с мошенничеством.