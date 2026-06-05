За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине
Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины; объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ; военные аэродромы; цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА; пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
С 30 мая по 5 июня ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены:
- предприятия военно-промышленного комплекса Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
- военные аэродромы;
- цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.