За неделю ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам на Украине

Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены: предприятия военно-промышленного комплекса Украины; объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ; военные аэродромы; цеха сборки, места хранения и запуска БПЛА; пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

С 30 мая по 5 июня ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны.

Удары нанесли в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России. В результате поражены: