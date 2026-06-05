В Рязанской области 8 июня закроют движение через ж/д переезд

Железнодорожный переезд 340 км 4 пк станции Александро-Невская перекроют 8 июня с 8:00 до 17:00. Причина — ремонт путей. Объехать можно будет через регулируемый переезд 343 км (Ольховский).