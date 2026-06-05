В Рязани горела дача

Пожар случился 4 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 17:40. Горел дачный дом. Возгорание тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По данным МЧС, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.