В Рязани горела дача
Пожар случился 4 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 17:40. Горел дачный дом. Возгорание тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. По данным МЧС, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Пострадавших нет.
В Рязани горела дача. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился 4 июня. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 17:40. Горел дачный дом.
Возгорание тушили четыре человека, две спецмашины.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
По данным МЧС, предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.
Пострадавших нет.