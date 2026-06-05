В Кремле заявили, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса
Как отметил представитель Кремля, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию. «Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию», — подчеркнул он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях ПМЭФ заявил, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса. Его слова
Как отметил представитель Кремля, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию.
«Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию», — подчеркнул Песков.