В Кремле заявили, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса

Как отметил представитель Кремля, страна должна оставаться открытой для иностранных инвестиций, чтобы развиваться и обеспечивать конкуренцию. «Любая экономика должна развиваться с максимальным притоком иностранных инвестиций. Потом, это же приносит конкуренцию», — подчеркнул он.