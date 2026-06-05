В Ермишинском округе завершили 91,6% посевов яровых зерновых

В Ермишинском округе продолжаются весенние полевые работы. 3 июня глава округа Иван Никитин и начальник отдела сельского хозяйства Александр Панкратов провели рабочую встречу с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств. По оперативным данным, на сегодняшний день в округе засеяно 2888 гектаров яровых зерновых культур, что составляет 91,6% от запланированного объема. Также аграрии посеяли 66 гектаров однолетних трав, 594 гектара сои, 174 гектара кукурузы на силос и более 50 гектаров многолетних трав.

В Ермишинском округе продолжаются весенние полевые работы. Об этом сообщили в администрации округа.

3 июня глава округа Иван Никитин и начальник отдела сельского хозяйства Александр Панкратов провели рабочую встречу с руководителями крестьянско-фермерских хозяйств.

По оперативным данным, на сегодняшний день в округе засеяно 2888 гектаров яровых зерновых культур, что составляет 91,6% от запланированного объема. Этот показатель входит в число лучших в регионе.

Также аграрии посеяли 66 гектаров однолетних трав, 594 гектара сои, 174 гектара кукурузы на силос и более 50 гектаров многолетних трав.

В ближайшее время планируется завершить посев кукурузы и подсолнечника.

Фото: администрация Ермишинского округа.