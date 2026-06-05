SuperJob: 12% работающих рязанцев продлят выходные на День России

В Рязани 12% работающих планируют продлить выходные ко Дню России за счет отпусков или отгулов. В этом году сотрудники, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Это меньше, чем годом ранее, когда выходные длились четыре дня.

В Рязани 12% работающих планируют продлить выходные ко Дню России за счет отпусков или отгулов. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

В этом году сотрудники, работающие по пятидневному графику, будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Это меньше, чем годом ранее, когда выходные длились четыре дня.

По данным опроса, большинство респондентов (59%) не планируют брать дополнительные дни отдыха и ограничатся официальными выходными.

Чаще всего продлить отдых собираются мужчины и респонденты старше 35 лет, а также сотрудники с высшим образованием.