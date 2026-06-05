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Рязанка через суд добилась компенсации ущерба после аварии
Советский районный суд Рязани рассмотрел иск местной жительницы к гражданке Б. о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Как следует из материалов дела, автомобиль женщины получил повреждения в ДТП, произошедшем по вине ответчицы. После аварии она направила претензию с требованием возместить ущерб, однако добровольно компенсация выплачена не была. Суд установил вину ответчицы и признал требования обоснованными, однако удовлетворил их частично.

Советский районный суд Рязани рассмотрел иск местной жительницы к гражданке Б. о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как следует из материалов дела, автомобиль женщины получил повреждения в ДТП, произошедшем по вине ответчицы. После аварии она направила претензию с требованием возместить ущерб, однако добровольно компенсация выплачена не была.

Истец также заявила требования о взыскании стоимости утраты товарной ценности автомобиля и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд установил вину ответчицы и признал требования обоснованными, однако удовлетворил их частично.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.