В Рязанской области семье погибшего на СВО экс-прокурора вручили орден Мужества

Указом президента России Владимира Путина пенсионер прокуратуры Алексей Филиппов за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно. Он погиб при выполнении боевого задания в марте 2025 года. Церемония вручения прошла в администрации Ряжского района. На ней присутствовали вдова, сын и отец погибшего. В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.

В Рязанской области семье погибшего участника СВО Алексея Филиппова вручили орден Мужества. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

Указом президента России Владимира Путина пенсионер прокуратуры Алексей Филиппов за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награжден орденом Мужества посмертно. Он погиб при выполнении боевого задания в марте 2025 года.

Церемония вручения прошла в администрации Ряжского района. На ней присутствовали вдова, сын и отец погибшего.

В конце церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.

Напомним, Алексей Филиппов родился в Рязани в 1980 году, в 2002 году окончил Академию права и управления. Работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.

С 2022 по 2024 год был прокурором Сапожковского района.

Алексей Филиппов погиб при выполнении боевого задания по освобождению одного из районов ЛНР, прикрывая собой бойцов. Церемония прощания состоялась 11 июня в Ряжске.