В Рязани с 1 июля изменятся правила парковки на улице Новоселов

С 1 июля в Рязани изменятся правила парковки на улице Новоселов. Остановку и стоянку транспортных средств запретят в районе дома № 45, корпус 2. Для этого на участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.24 «Работает эвакуатор».