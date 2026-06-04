В России предложили ограничить замену сотрудников искусственным интеллектом

Депутат Госдумы Каплан Панеш заявил, что необходимо защитить работников от массовых увольнений, вызванных автоматизацией. Он предложил законодательно установить лимит на ежегодное замещение сотрудников ИИ, не превышающий 10% штатной численности. Кроме того, Панеш выступил за введение обязательного переобучения работников с гарантией трудоустройства. По его мнению, компании должны иметь право внедрять новые технологии, но не должны увольнять значительное количество сотрудников одновременно. Депутат также предложил создать публичный реестр компаний, которые сокращают персонал из-за внедрения искусственного интеллекта.