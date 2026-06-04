В Ленобласти школьник попал в больницу после катания на карусели

В Ленинградской области ребенок вылетел с карусели после того, как ее раскрутили электросамокатом до скорости 60 км/ч. Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что школьника госпитализировали. По словам его мамы, в данный момент мальчик чувствует себя нормально и идет на поправку.

В Ленинградской области ребенок вылетел с карусели после того, как ее раскрутили электросамокатом до скорости 60 км/ч. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что школьника госпитализировали.

По словам его мамы, в данный момент мальчик чувствует себя нормально и идет на поправку.