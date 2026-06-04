Путин: по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника»

Лидер РФ отметил, что последний удар «Орешником» наносился не по боевой необходимости — «нужно было посмотреть результаты применения комплекса». Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной мирным путем на основе договоренностей, которые обсуждались с Трампом. Для этого решение должен принять Киев.

Путин заявил, что по Украине не было ни одного боевого применения «Орешника». Об этом президент заявил во время беседы с журналистами в рамках ПМЭФ-2026.

Лидер РФ отметил, что последний удар «Орешником» наносился не по боевой необходимости — «нужно было посмотреть результаты применения комплекса».

Путин заявил, что Россия хочет договориться с Украиной мирным путем на основе договоренностей, которые обсуждались с Трампом. Для этого решение должен принять Киев.