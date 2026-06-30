В России будут блокировать украденные или потерянные смартфоны

В России планируется создать базу идентификаторов мобильных устройств (IMEI) для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезенных телефонов. Согласно инициативе, операторы должны будут фиксировать в базе смену телефона абонентом в течение часа. Минцифры подтверждает, что данные об активации сим-карт также будут передаваться в базу. Проект постановления размещён на портале regulation.gov.ru, его вступление в силу запланировано на 1 марта 2027 года.

В России будут блокировать украденные или потерянные смартфоны. Об этом сообщает Forbes .

В России планируется создать базу идентификаторов мобильных устройств (IMEI) для блокировки украденных, потерянных и незаконно ввезенных телефонов. Согласно инициативе, операторы должны будут фиксировать в базе смену телефона абонентом в течение часа.

Минцифры подтверждает, что данные об активации сим-карт также будут передаваться в базу.

Проект вступит в силу с 1 марта 2027 года.