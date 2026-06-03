Wildberries планирует запустить собственный мессенджер

Компания Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе объединенной компании РВБ (Wildberries & Russ). В компании отметили, что новый сервис станет частью цифровой экосистемы маркетплейса. При его разработке используется опыт внутреннего корпоративного мессенджера и других коммуникационных решений, которые уже применяются внутри компании. Сейчас продукт проходит внутреннее тестирование.

Компания Wildberries работает над созданием собственного мессенджера. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе объединенной компании РВБ (Wildberries & Russ).

В компании отметили, что новый сервис станет частью цифровой экосистемы маркетплейса. При его разработке используется опыт внутреннего корпоративного мессенджера и других коммуникационных решений, которые уже применяются внутри компании.

Сейчас продукт проходит внутреннее тестирование.

В Wildberries пояснили, что пользователи маркетплейса активно общаются друг с другом, обсуждают товары, делятся ссылками, выбирают подарки и взаимодействуют с продавцами. Поэтому создание собственного мессенджера стало логичным шагом в развитии платформы.