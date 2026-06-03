В Скопинском районе нашли незаконную свалку на сельхозземле
Россельхознадзор выявил нарушение земельного законодательства в Скопинском районе Рязанской области. Во время выездного обследования, проведенного 28 мая, на земельном участке площадью 7,2 тысячи квадратных метров специалисты обнаружили захламление территории строительными и твердыми коммунальными отходами. В ведомстве отметили, что по факту выявленного нарушения будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.
Россельхознадзор выявил нарушение земельного законодательства в Скопинском районе Рязанской области. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Во время выездного обследования, проведенного 28 мая, на земельном участке площадью 7,2 тысячи квадратных метров специалисты обнаружили захламление территории строительными и твердыми коммунальными отходами.
Для оценки возможного вреда окружающей среде с участка отобрали пробы почвы на химико-токсикологические показатели. Образцы направили на исследование в ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В ведомстве отметили, что по факту выявленного нарушения будут приняты меры реагирования в соответствии с действующим законодательством.