В школе № 3 Сасова завершили кровельные работы в ходе капремонта

В Сасове продолжается капитальный ремонт школы № 3. Об этом сообщила глава Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова.
По ее словам, подрядная организация практически завершила штукатурные работы и полностью выполнила стяжку полов. Также завершен ремонт кровли.
Сейчас рабочие монтируют потолки, устанавливают двери на втором и третьем этажах, укладывают керамическую плитку в санузлах и готовят стены под покраску в спортивном зале и учебных помещениях. Кроме того, продолжается монтаж электросетей, стояков отопления и систем пожарной сигнализации.
Капитальный ремонт проводится благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» и Народной программе партии «Единая Россия». В 2026 году в Рязанской области планируется отремонтировать десять школ.
Фото: соцсети Евгении Рубцовой.