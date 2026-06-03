В ночь на 5 июня жители Рязани останутся без холодной воды

С 22:00 4 июня до 06:00 5 июня холодную воду отключат на улицах: 3-й Мопровский переулок, дома № 2, 4, 4 корпус 1, 8, 10, 12; Весенняя, с дома № 1/28 по дом № 11 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 12 (четная сторона); Высоковольтная, дома № 34/13,48,50а; Чкалова, с дома № 5 по дом № 13, с дома № 20 по дом № 62 (четная сторона), а также в домах № 19, 19 г, 27 (нечетная сторона). Помимо этого, холодной воды не будет в школах № 24, 17, в Рязанском доме ребенка.

В ночь на 5 июня жители Рязани останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте Водоканала.

С 22:00 4 июня до 06:00 5 июня холодную воду отключат на улицах:

3-й Мопровский переулок, дома № 2, 4, 4 корпус 1, 8, 10, 12;

Весенняя, с дома № 1/28 по дом № 11 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 12 (четная сторона);

Высоковольтная, дома № 34/13,48,50а;

Чкалова, с дома № 5 по дом № 13, с дома № 20 по дом № 62 (четная сторона), а также в домах № 19, 19 г, 27 (нечетная сторона).

Помимо этого, холодной воды не будет в школах № 24, 17, в Рязанском доме ребенка.