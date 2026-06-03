В Ленобласти в ДТП погибли двое взрослых и двое детей

Об этом сообщили на сайте «Daily Карелия». Инцидент случился 2 июня в Тихвинском районе около 16 часов, когда автомобили «Рено Дастер» и «Ауди» столкнулись лоб в лоб. В автомобиле «Ауди» находились четыре пассажира, среди которых были 26-летняя девушка, 31-летний мужчина и две девочки — одной из них было около трех-четырех лет, а другой — около года. Водитель «Ауди», которому 22 года, и 78-летний водитель «Рено» госпитализированы в тяжелом состоянии. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту данного ДТП.

В Ленинградской области в ДТП на трассе «Кола» погибли двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили на сайте «Daily Карелия».

Инцидент случился 2 июня в Тихвинском районе около 16 часов, когда автомобили «Рено Дастер» и «Ауди» столкнулись лоб в лоб. В автомобиле «Ауди» находились четыре пассажира, среди которых были 26-летняя девушка, 31-летний мужчина и две девочки — одной из них было около трех-четырех лет, а другой — около года.

Водитель «Ауди», которому 22 года, и 78-летний водитель «Рено» госпитализированы в тяжелом состоянии.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту данного ДТП.