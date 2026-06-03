Россиянам назвали болезни, которые грозят им после укуса комара

Он отметил, что в этом году в России зафиксировано аномально раннее и массовое появление комаров. По словам Еделева, комары могут переносить около ста заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила, туляремию и дирофиляриоз. Отмечается, что случаи трёхдневной малярии в последние годы фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а лихорадки Западного Нила — в 36 регионах, особенно на юге и в Поволжье.

Россиянам назвали болезни, которые грозят им после укуса комара. Об этом URA.RU рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев.

Он отметил, что в этом году в России зафиксировано аномально раннее и массовое появление комаров. По словам Еделева, комары могут переносить около ста заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила, туляремию и дирофиляриоз.

Отмечается, что случаи трёхдневной малярии в последние годы фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а лихорадки Западного Нила — в 36 регионах, особенно на юге и в Поволжье.