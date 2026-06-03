Россиянам назвали болезни, которые грозят им после укуса комара
Он отметил, что в этом году в России зафиксировано аномально раннее и массовое появление комаров. По словам Еделева, комары могут переносить около ста заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила, туляремию и дирофиляриоз. Отмечается, что случаи трёхдневной малярии в последние годы фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а лихорадки Западного Нила — в 36 регионах, особенно на юге и в Поволжье.
Россиянам назвали болезни, которые грозят им после укуса комара. Об этом
Он отметил, что в этом году в России зафиксировано аномально раннее и массовое появление комаров. По словам Еделева, комары могут переносить около ста заболеваний, включая малярию, лихорадку Западного Нила, туляремию и дирофиляриоз.
Отмечается, что случаи трёхдневной малярии в последние годы фиксировались в Московской, Липецкой, Нижегородской, Самарской и Оренбургской областях, а лихорадки Западного Нила — в 36 регионах, особенно на юге и в Поволжье.