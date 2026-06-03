Forbes: 80,8% компаний малого бизнеса считают налоговую нагрузку избыточной

По данным издания, половина компаний не смогли компенсировать издержки повышением цен из-за падающего спроса. 80,8% считают налоговую нагрузку избыточной, а 92,9% заявили об ухудшении положения за последние три месяца. В отдельных отраслях с рынка могут уйти до трети игроков. Также исследование издания показало, что около 30% представителей малого бизнеса так или иначе задумывались о дроблении ради оптимизации налоговых издержек.

80,8% компаний малого бизнеса считают налоговую нагрузку избыточной. Об этом сообщает издание Forbes.

По данным издания, половина компаний не смогли компенсировать издержки повышением цен из-за падающего спроса. 80,8% считают налоговую нагрузку избыточной, а 92,9% заявили об ухудшении положения за последние три месяца. В отдельных отраслях с рынка могут уйти до трети игроков.

Также исследование издания показало, что около 30% представителей малого бизнеса так или иначе задумывались о дроблении ради оптимизации налоговых издержек.