ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области
За сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и запуска беспилотников. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 415 дронов.
ВС РФ освободили Богодаровку в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.
За сутки поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения и запуска беспилотников.
Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 415 дронов.