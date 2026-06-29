В Рязанской области горел лес
Инцидент произошел 25 июня на территории Солотчинского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 0,06 га. Таким образом, с начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области произошло 4 лесных пожара общей площадью 1,46 га.
В Рязанской области горел лес. Об этом сообщает региональное минприроды.
Инцидент произошел 25 июня на территории Солотчинского лесничества. Площадь, пройденная огнем, составила 0,06 га.
Таким образом, с начала пожароопасного сезона на территории Рязанской области произошло 4 лесных пожара общей площадью 1,46 га.