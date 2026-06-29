В Рязанской области 30 июня приостановят движение по наплавному мосту через Оку

Движение транспортных средств по наплавному мосту через реку в районе села Троица Спасского округа приостановят по техническим причинам. Ограничения будут действовать с 12:00 до 15:00 30 июня.

В Рязанской области 30 июня приостановят движение по наплавному мосту через Оку. Об этом сообщили в соцсетях ООО УСД «ТРАКТ».

Движение транспортных средств по наплавному мосту через реку в районе села Троица Спасского округа приостановят по техническим причинам.

Ограничения будут действовать с 12:00 до 15:00 30 июня.