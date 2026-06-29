В Рязани подростки реже начали совершать наркопреступления

Представитель аппарата комиссий по делам несовершеннолетних рассказала, что за 5 месяцев 2026 года на территории города, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается, что основная причина совершенных преступлений и правонарушений — желание детей быстро и легко заработать, в особенности через интернет.

В Рязани подростки реже начали совершать наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Представитель аппарата комиссий по делам несовершеннолетних рассказала, что за 5 месяцев 2026 года на территории города, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними.

Отмечается, что основная причина совершенных преступлений и правонарушений — желание детей быстро и легко заработать, в особенности через интернет.