В Рязани подростки реже начали совершать наркопреступления
Представитель аппарата комиссий по делам несовершеннолетних рассказала, что за 5 месяцев 2026 года на территории города, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними. Отмечается, что основная причина совершенных преступлений и правонарушений — желание детей быстро и легко заработать, в особенности через интернет.
В Рязани подростки реже начали совершать наркопреступления. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Представитель аппарата комиссий по делам несовершеннолетних рассказала, что за 5 месяцев 2026 года на территории города, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось количество наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними.
Отмечается, что основная причина совершенных преступлений и правонарушений — желание детей быстро и легко заработать, в особенности через интернет.