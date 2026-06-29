В России изменят правила установки ограничений скорости на дорогах

Отмечается, что Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Теперь скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько дорога загружена, в каком она состоянии и какие объекты находятся рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее. Документ рассчитывают утвердить в 2027 году. Он будет носить рекомендательный характер.

В России изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Об этом « Российской газете » сообщили в Минтрансе.

Отмечается, что Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят правила установки ограничений скорости на дорогах. Теперь скоростной режим для каждого участка предлагают определять с учетом того, насколько дорога загружена, в каком она состоянии и какие объекты находятся рядом, например, жилые дома, школы или торговые центры. В министерстве считают, что новый подход поможет сделать дороги безопаснее.

Документ рассчитывают утвердить в 2027 году. Он будет носить рекомендательный характер.