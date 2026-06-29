В ОКБ рассказали, как спасли 74-летнюю пациентку с запущенной грыжей

Отмечается, что женщина долго игнорировала боли в животе. К врачам не обращалась за помощью. Боль в области пупка становилась «невыносимой», дети вызвали скорую. Бригада медиков доставила пациентку в ОКБ. После сбора анамнеза выяснилось, что состояние женщины критическое: была ущемлена пупочная грыжа, которая привела к обширному гнойному воспалению. Женщине провели операцию.

В ОКБ рассказали, как спасли 74-летнюю пациентку с запущенной грыжей. Об этом сообщили 29 июня в пресс-службе медучреждения.

Отмечается, что женщина долго игнорировала боли в животе. К врачам не обращалась за помощью. Боль в области пупка становилась «невыносимой», дети вызвали скорую.

Бригада медиков доставила пациентку в ОКБ. После сбора анамнеза выяснилось, что состояние женщины критическое: была ущемлена пупочная грыжа, которая привела к обширному гнойному воспалению.

По данным медучреждения, жизнь 74-летней пенсионерки шла на часы.

«Из-за того, что грыжа была ущемлена слишком долго, часть тонкого и толстого кишечника, к сожалению, омертвела. Заведующий отделением гнойной хирургии, к. м. н. Игорь Кондрусь провел масштабную, спасающую жизнь операцию: удалил нежизнеспособные участки, временно вывел кишечник на переднюю стенку живота (сформировал две стомы из тонкой и толстой кишки) и выполнил пластику грыжи местными тканями. Несмотря на тяжелейшее состояние, организм справился», — говорится в сообщении.

Пациентка две недели находилась под наблюдением. Состояние было удовлетворительным. Женщину выписали.

Спустя три месяца пациентка в плановом порядке была госпитализирована. Хирурги соединили тонкий кишечник, чтобы запустить его в работу. Осложнений не было. Спустя некоторое время пациентку выписали.

«Еще через три месяца предстояла самая технически сложная часть работы. Врачам пришлось кропотливо разделять множественные спайки в животе, чтобы убрать последнюю стому толстой кишки и полностью восстановить естественную работу всего желудочно-кишечного тракта. Реабилитация прошла хорошо: уже на третьи сутки кишечник стал функционировать самостоятельно», — сказано в посте.