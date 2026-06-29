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В Госдуме предложили суммировать пенсионные баллы при работе в нескольких местах
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей. Он отметил, что текущая система ограничивает количество страховых баллов, которые можно заработать, даже если человек работает на нескольких работах. Максимальное количество баллов составляет десять, что, по мнению Нилова, является несправедливым. Нилов пояснил, что при работе у разных работодателей заработанные баллы фиксируются отдельно, но суммируются в рамках одной установленной взносооблагаемой суммы. Он предложил, чтобы учитывались все заработанные баллы от каждого работодателя.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил изменить систему расчета пенсионных баллов для граждан, работающих у нескольких работодателей. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что текущая система ограничивает количество страховых баллов, которые можно заработать, даже если человек работает на нескольких работах. Максимальное количество баллов составляет десять, что, по мнению Нилова, является несправедливым.

Нилов пояснил, что при работе у разных работодателей заработанные баллы фиксируются отдельно, но суммируются в рамках одной установленной взносооблагаемой суммы. Он предложил, чтобы учитывались все заработанные баллы от каждого работодателя.