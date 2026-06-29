Более 600 рязанцев попали в травмпункт БСМП за неделю

Всего за неделю, с 22 по 28 июня, в амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказали помощь 641 пациенту. 136 человек обратились за помощью с переломами; 246 — с ушибами; 113 — с растяжениями; 109 — с ранами.